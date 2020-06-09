У ботсаду Чернівців розквітло майже 200-річне тюльпанове дерево

У ботанічному саду Чернівців почало цвісти рідкісне тюльпанове дерево. Йому майже 200 років, а походить воно з Північної Америки.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Тюльпановим його називають тому, що квіти за формою подібні до квітів тюльпанів. Однак вони не мають такої гами кольорів, як у тюльпанів. Квітка зеленувата з помаранчево-жовтою смужкою. Тюльпанові дерева у Чернівецькому ботанічному саду збереглися ще з часів заснування Центрального парку культури і відпочинку імені Т. Шевченка, який нині межує з ботанічним садом. Колись це був Народний сад. Частину території відділили для ботанічного саду і деякі старі дерева залишилися. Це десь 1836 рік, але точної дати немає", – розповідає провідний фахівець відділу рослин відкритого ґрунту Чернівецького ботанічного саду Марія Виклюк.

Зазвичай тюльпанове дерево розпочинає цвісти наприкінці травня-початку червня.

"Після цвітіння всередині зав’язується така шишка, плоди-крилатки. Плоди, як на батьківщині, так і в нас – слабо виповнені. Там насінин може бути 1-2 виповнених, тому якщо сіяти, то вони дають мало сіянців. Якщо ж насівається в природному середовищі, але немає бур’янів і достатньо вологи, то вони на наступний рік дають багато самосію і можна мати багато насіння", – говорить співробітниця ботсаду.

У Чернівецькому ботанічному саду розквітло тюльпанное дерево / Фото: Віталій Олійник, Укрінформ

Вона додає, що оскільки тюльпанові дерева дають самосів, то буковинський клімат їм підходить, він близький до клімату їхньої батьківщини. Дерева добре переносять холоди і не підмерзають взимку.

Період цвітіння тюльпанового дерева залежить від погоди. Якщо помірно тепло і сухо, вони цвітуть довше – десь до трьох тижнів, якщо вітер та дощі, то, відповідно, період цвітіння коротший.

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Окрім тюльпанового дерева, увагу відвідувачів ботанічного саду зазвичай привертає дерево кипарис болотний, або таксодій дворядний. Це рослина, для якої тут створюють штучне заболочення, цілодобово поливаючи, окрім зимового періоду. Воно єдине в Західній Україні.

Нині ботанічний сад ЧНУ закритий для вільного відвідування у зв'язку з карантином. Утім, дозволяється проводити організовані екскурсії групами до 10 осіб із дотриманням сантарно-гігієнічних норм.