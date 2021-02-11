У Києві запустили проєкт, який навчатиме жінок зі складною долею основам перукарської майстерності

У Києві запустили проєкт, який навчатиме жінок зі складною долею основам перукарської майстерності

Укрінформ
У столиці стартує програма «Краса для всіх», де жінок, які перебувають у складних життєвих обставинах будуть навчати основам перукарської майстерності.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда, передає Укрінформ.

Програма націлена на жінок, які постраждали від домашнього насильства. Також до неї долучаться жінки з вадами слуху та ті, які опинилися в складних життєвих обставинах.

«Разом із Фондом Народонаселення ООН в Україні (UNFPA Ukraine) та  L'oreal Ukraine, ми запустили цей проєкт у столиці, на базі Київського коледжу легкої промисловості (ККЛП)», -  зазначила Марина Хонда.

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Проєкт дасть змогу жінкам швидко освоїти нову професію. Програма «Краса для всіх» представлена у 25 країнах світу.

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