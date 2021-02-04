В Україні запустили сайт для жертв домашнього насильства

У нашій країні запустили онлайн-платформу для жертв домашнього насильства «Мені здається», де постраждалі від насильства можуть анонімно розповісти свою історію.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Міністерства юстиції у Фейсбуці.

“В Україні запустили онлайн-платформу для жертв домашнього насильства «Мені здається». Це своєрідний щоденник, на сторінках якого постраждалі від насильства можуть анонімно розповісти свою історію та прочитати розповіді тих, хто так само переживає важкий етап”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що багато історій жертв насильства схожі між собою, тому на платформі вони виділяються в спецкатегорії. “Також кожна людина, яка пише свою історію, за бажанням може залишити свої дані для зворотного зв'язку. Кожна історія опублікована абсолютно анонімно, однак публікацією можна поділитися в соціальних мережах і месенджерах”, - повідомили у міністерстві.

Окрім того, на платформі можна знайти контакти спеціальних служб, куди можна звернутися за допомогою у разі домашнього насильства.

Як повідомляв Укрінформ, 3 лютого Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №3908-1 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі».