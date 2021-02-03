У Харкові закрили кримінальну справу щодо зйомок фільму «Дау»

Харківські слідчі закрили кримінальне провадження за можливим фактом катування дітей, яких брали з будинку маляти для зйомок фільму «Дау».

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківщини, передає Укрінформ.

«На підставі зібраних під час досудового розслідування беззаперечних доказів працівники поліції зробили висновок, що в діях осіб, які займалися організацією та проведенням зйомок фільму «Дау. Дегенерація» за участю малолітніх дітей у Харкові, відсутні ознаки кримінальних правопорушень», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що слідчі допитували директора дитячого будинку, вихованці якого брали участь у зйомках, медсестер, які супроводжували немовлят, інших працівників закладу, а також представників творчої групи, які працювали над створенням фільму.

«Слідчі встановили, що у фільмі, розповсюдженому у відкритому доступі у всесвітній мережі «Інтернет», не містяться твори, що пропагують культ насильства та жорстокості. Ураховуючи викладене, на підставі ст.110, п. 2 ч. 1 ст. 284 Кримінального кодексу України, винесено постанову про закриття кримінального провадження», - зазначили в поліції.

Як повідомляв Укрінформ, дозвіл на залучення кількох дітей з обласного будинку дитини №3 у фільмі давав свого часу департамент охорони здоров’я Харківської ОДА. До установи потрапляють діти з різними вадами розвитку, в тому числі і з синдромом Дауна, зокрема, малюка з таким захворюванням брали для зйомок.

22 квітня правоохоронці після публікації у мережі кадрів з фільму «Дау. Дегенерація» зареєстрували кримінальні провадження за фактами катування, а також виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 300 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало Слідче управління Головного управління Нацполіції в області.

У квітні у зв’язку з відкриттям кримінальних справ слідчідопитали директора обласного будинку дитини №3.

Фото: кадр з фільму, соцмережі