У Харкові закрили кримінальну справу щодо зйомок фільму «Дау»
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківщини, передає Укрінформ.
«На підставі зібраних під час досудового розслідування беззаперечних доказів працівники поліції зробили висновок, що в діях осіб, які займалися організацією та проведенням зйомок фільму «Дау. Дегенерація» за участю малолітніх дітей у Харкові, відсутні ознаки кримінальних правопорушень», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що слідчі допитували директора дитячого будинку, вихованці якого брали участь у зйомках, медсестер, які супроводжували немовлят, інших працівників закладу, а також представників творчої групи, які працювали над створенням фільму.
«Слідчі встановили, що у фільмі, розповсюдженому у відкритому доступі у всесвітній мережі «Інтернет», не містяться твори, що пропагують культ насильства та жорстокості. Ураховуючи викладене, на підставі ст.110, п. 2 ч. 1 ст. 284 Кримінального кодексу України, винесено постанову про закриття кримінального провадження», - зазначили в поліції.
Як повідомляв Укрінформ, дозвіл на залучення кількох дітей з обласного будинку дитини №3 у фільмі давав свого часу департамент охорони здоров’я Харківської ОДА. До установи потрапляють діти з різними вадами розвитку, в тому числі і з синдромом Дауна, зокрема, малюка з таким захворюванням брали для зйомок.
22 квітня правоохоронці після публікації у мережі кадрів з фільму «Дау. Дегенерація» зареєстрували кримінальні провадження за фактами катування, а також виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 300 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало Слідче управління Головного управління Нацполіції в області.
У квітні у зв’язку з відкриттям кримінальних справ слідчідопитали директора обласного будинку дитини №3.
Фото: кадр з фільму, соцмережі