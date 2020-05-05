Зйомки дітей у фільмі "Дау": слідчі допитали харківських чиновників

У Харкові в рамках кримінального провадження за фактом можливого катування дітей під час зйомок фільму російського режисера Іллі Хржановського «Дау. Дегенерація» слідчі допитали співробітників ОДА.

Про це заявив у коментарі Укрінформу прессекретар прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

«У рамках провадження по фільму «Дау» були допитані чиновники Харківської ОДА. Наразі проводяться всі необхідні слідчі дії», - сказав Чубенко.

Скільки співробітників ОДА було допитано та їхні посади слідство наразі не розголошує. Наразі відомо, що всі є свідками у справі.

Також, зазначив Чубенко, правоохоронці відправили запити на отримання інформації про зйомки фільму в Держкіно та Міністерство культури.

Як повідомляв Укрінформ, дозвіл на залучення кількох дітей з обласного будинку дитини №3 у фільмі давав свого часу департамент охорони здоров’я Харківської ОДА. В названу установу потрапляють діти з різними вадами розвитку, в тому числі і з синдромом Дауна, зокрема, малюка з таким захворюванням брали для зйомок.

22 квітня правоохоронці після публікації у мережі кадрів з фільму «Дау. Дегенерація» зареєстрували кримінальні провадження за фактами катування, а також виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 300 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює слідче управління Головного управління Нацполіції в області.

У квітні у зв’язку з відкриттям кримінальних справ слідчі допитали директора обласного будинку дитини №3.

Російський режисер Ілля Хржановський наприкінці 2019 року став художнім керівником Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» у Києві.

Над фільмом «Дау», який і до скандалу з використанням дітей-сиріт був відомий через тривалий і незвичний процес зйомок та відверті сцени насильства, група працювала загалом близько 15 років (5 років в Україні і 8 в Лондоні – постпродакшн). Основні зйомки пройшли в Харкові в 2008-2011 рр. - на території колишнього басейну «Динамо» був побудований «Московський секретний НДІ», де члени групи жили за особливими правилами.

Із 15 квітня в мережу викладають у вільний доступ частини фільму, після чого й було порушене питання використання дітей у зйомках і можливого знущання над ними.

Сам Хржановський запевнив, що діти плакали не від болю, а виявляли звичайну реакцію малюків на навколишній світ.