В Харкові допитали директора дитбудинку, немовлят з якого знімали у фільмі "Дау"

У Харкові, у зв’язку з відкриттям кримінальних проваджень за фактами можливих катувань, допитали директора обласного будинку дитини №3, вихованців якого 10 років тому задіяли в зйомках фільму Іллі Хржановського «Дау».

Про це розповів кореспонденту Укрінформу прессекретар прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

«Директора будинку дитини №3 вже допитали. Є розуміння того, що дійсно діти з установи були задіяні в зйомках. І зараз вирішується питання щодо доступу до документації будинку дитини та інших процесуальних дій у справі», - повідомив Чубенко.

Що саме повідомила директор, не розголошується.

Як стало відомо Укрінформу, дозвіл на використання кількох дітей у фільмі давав свого часу департамент охорони здоров’я Харківської ОДА.

В обласний будинок дитини №3 (розташовується на вулиці Амосова, 44, у Немишлянському районі міста Харкова) потрапляють діти з різними вадами розвитку, в тому числі й з синдромом Дауна, зокрема, малюка з таким захворюванням брали для зйомок.

Протягом двох днів кореспондент Укрінформу намагалася поговорити з керівником будинку дитини Тамарою Скульською, однак, за словами співробітниці, яка брала слухавку, директор була то «на обході», то «на виїзді в департаменті». На дзвінки на мобільний телефон керівниця також не відповіла.

Зазначимо, що минулого року установа потрапила в скандал. Перевірка без попередження, яку влаштували громадська спілка «Українська мережа за права дитини» спільно з офісом Уповноваженого Верховної ради України з прав людини, Міністерством соціальної політики України, за підтримки офісу ЮНІСЕФ Україна, виявила численні порушення. Перевіряючі були шоковані брудом, занедбаністю, наявністю прострочених ліків, відсутністю рушників. Також виявилося, що штат працівників штучно збільшений мало не вдвічі.

Тоді в ОДА заговорили навіть про можливе звільнення 74-річної керівниці, яка вже багато років очолює будинок дитини, але до того не дійшло.

Як повідомляв Укрінформ, 22 квітня правоохоронці за фактом публікації у мережі кадрів з фільму «Дау. Дегенерація» зареєстрували кримінальні провадження за фактами катування, а також виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 300 КК України). Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює слідче управління Головного управління Нацполіції в області.

Російський режисер Ілля Хржановський наприкінці 2019 року став художнім керівником Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" у Києві.

Над фільмом «Дау», який і до цього скандалу, був відомий через тривалий і незвичний процес зйомок та відверті сцени насильства, група працювала загалом близько 15 років (5 років в Україні і 8 в Лондоні – постпродакшн). Основні зйомки пройшли в Харкові в 2008-2011 рр. - на території колишнього басейну «Динамо» був побудований «Московський секретний НДІ».

Із 15 квітня в мережу викладають у вільний доступ частини фільму, після чого й була піднята тема використання дітей у зйомках і можливого знущання над ними.

Сам Ілля Хржановський запевнив, що діти плакали не від болю, а виявляли звичайну реакцію малюків на оточуючий світ.