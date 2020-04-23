Режисер “Дау” заявляє, що діти під час зйомок плакали не від болю

Режисер “Дау” заявляє, що діти під час зйомок плакали не від болю

Укрінформ
Російський режисер Ілля Хржановський, якого звинувачують у можливому жорстокому поводженні з дітьми під час зйомок фільму «Дау» в Харкові, заявив, що ніяких дослідів над дітьми не проводили, а їх плач - природна реакція на навколишній світ

Про це Хржановський сказав в інтерв'ю у програмі «Обережно, Собчак».

«Над ними нічого не робили, ніяких дослідів. З усіма цими немовлятами були медсестри і няні - це видно в кадрі. Коли діти плакали, коли їх, там, переодягали, що в принципі властиво, як ми з тобою знаємо, як батьки немовлят. Так? І плач цей не означає вираження болю, а просто реакцію на світ», - сказав Хржановський.

Він підтвердив, що діти, задіяні у зйомках, справді сироти з соцзакладу.

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«Це були немовлята з дитячого будинку. Це були немовлята, від яких відмовилися батьки. І мені було важливо саме показати цих немовлят, різних, в тому числі немовлят, які не були абсолютно здорові. Але це знову-таки погоджено з лікарями, з усілякими установами. Але мені було важливо показати ось цю крихкість людини, з якої незрозуміло що може вирости», - сказав Хржановський.

Від зазначив, що не думав, що його можуть звинуватити в жорстокому поводженні або просто неетичності, але вважає, що нічого не порушив, бо все відбувалося «в легальному полі».

Як повідомляв Укрінформ, харківська прокуратура 22 квітня за фактами публікацій у мережі розпочала два кримінальні провадження - за статтями «тортури» і «виготовлення або розповсюдження творів, які пропагують культ насильства» (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 300 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює слідче управління Головного управління Нацполіціі в Харківській області.

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Повідомлялося також, що російський режисер Ілля Хржановський в кінці 2019 року став художнім керівником Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» у Києві.

Над фільмом «Дау», який і до скандалу був відомий завдяки тривалому і незвичайному процесу зйомок та відвертим сценам і сценам насильства, група працювала загалом близько 15 років (5 років в Україні і 8 в Лондоні - постпродакшн). Основні зйомки пройшли в Харкові у 2008-2011 рр. - на території колишнього басейну «Динамо» був побудований «Московський секретний НДІ». За підтвердженням самого Хржановського, протягом кількох років люди жили в декораціях за правилами радянського часу періоду 1938 - 1968 рр. - з «партійною організацією» і навіть «в'язницею».

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