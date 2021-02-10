Стоматологічна допомога: перелік безоплатних медичних послуг для дітей та дорослих
Про це повідомляє Національна служба здоров’я України, передає Укрінформ.
Зазначається, що стоматологічну допомогу дорослим та дітям виділено в окремий амбулаторний пакет, який покриватиме:
- ургентну стоматологічну допомогу дорослим та дітям;
- проведення інструментальних досліджень в рамках ургентної стоматологічної допомоги;
- планову стоматологічну допомогу дітям, крім ортодонтичних процедур та протезування.
Програма медичних гарантій забезпечить безоплатні медичні послуги, якщо у пацієнта діагностовано: пульпіт, перелом зуба, невралгію трійчастого нерва, хімічний опік слизової рота, слинокам’яну хворобу, карбункул і фурункул, травми м'яких тканин щелепно-лицевої ділянки. Також у пакет входить планова дитяча стоматологія.
Протезування, брекети та інші дорогі стоматологічні послуги не входять у пакет медичних послуг.