Стоматологічна допомога: перелік безоплатних медичних послуг для дітей та дорослих

У Програмі медичних гарантій названо перелік стоматологічних послуг, які цього року мають бути безкоштовними для дорослих та дітей.

Про це повідомляє Національна служба здоров’я України, передає Укрінформ. Зазначається, що стоматологічну допомогу дорослим та дітям виділено в окремий амбулаторний пакет, який покриватиме: - ургентну стоматологічну допомогу дорослим та дітям; - проведення інструментальних досліджень в рамках ургентної стоматологічної допомоги; - планову стоматологічну допомогу дітям, крім ортодонтичних процедур та протезування. Програма медичних гарантій забезпечить безоплатні медичні послуги, якщо у пацієнта діагностовано: пульпіт, перелом зуба, невралгію трійчастого нерва, хімічний опік слизової рота, слинокам’яну хворобу, карбункул і фурункул, травми м'яких тканин щелепно-лицевої ділянки. Також у пакет входить планова дитяча стоматологія. Читайте також: Як отримати безоплатну медичну допомогу у випадку хронічної хвороби нирок Протезування, брекети та інші дорогі стоматологічні послуги не входять у пакет медичних послуг.