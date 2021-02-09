На Закарпатті розводять рідкісних осетрів та унікальну бурштинову форель на домашній рибній фермі

В Буштині на Закарпатті господар тримає рибну ферму, де розводить кілька видів осетрових та форель. Рідкісну рибу продають у ресторани та гурманам на замовлення.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив автор тревел-блогу “Подорожуй” Віктор Стинич.

“Осетрова ферма у Буштині існує вже понад 5 років. Власник свого часу встановив кілька басейнів з відповідними фільтрами, системою насичення киснем і підігріву та почав розводити осетрів. Згодом власник пристосував до розведення осетрових природну водойму, що знаходиться поблизу на річці Млиновиці. Відтак, сьогодні на фермі вирощують декілька видів осетрових та форелі. Серед них особлива — бурштинова форель, яка має жовтий колір”, - розповів Стинич.

За його словами, господарю доводиться оберігати рибу, найбільший її ворог – видри, вони крадуть бурштинову форель, тому що її легко побачити вночі.

На фермі можна замовляти рибу та страви з неї у господарів (від 360 гривень за кілограм). Також можна придбати червону та чорну ікру (пів кг червоної ікри форелі тут коштує 1000 грн, 100 г чорної — 1200 грн). Така вартість продукту виправдана, адже для того, аби у осетра з'явилася ікра, його потрібно доглядати та вирощувати 5 років. До слова, 1 кг ваги осетрина набирає за рік — при належному догляді з витримкою насичення води киснем та за потрібної температури.

Осетр, зазначив Стинич, одна з найдавніших риб на Землі. Вигляд осетра незмінний уже 300 млн років. Ця риба є скарбничкою, що містить багато цінних жирів та амінокислот, потрібних організму мінеральних речовин та мікроелементів, тому її ще називають “царською рибою”. На смак осетрина відрізняється від звичного смаку рибного м'яса, навіть схожа трохи на тваринне м’ясо, але в той же час, воно дуже ніжне. В тілі осетра нема кісток, крім хребта, тому їсти його дуже легко. Ціна осетра на грилі — 100 грн за 100 г.

Хоча, додав Стинич, на фермі вражає також просте споглядання за цими велетнями у воді — можна довго спостерігати, як вони спокійно пропливають перед очима. Деяких рибин господар “впізнає” і дає імена. Також цікаво, що їх можна брати в руки.

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Розводити цю рибу в домашніх умовах вигідно (осетрина цінується як делікатес в кулінарії), але тільки тоді, якщо правильно її утримувати, - осетр примхливий і вимагає особливих умов.

Осетри — це великі риби з витягнутим тілом, яке може сягати максимальної довжини в 6 м. У середньому вони виростають до 3 м. Найбільша особина, яка була виловлена, важила 816 кг. У дикій природі осетри живуть у морях і річках. Ведуть донний спосіб життя. Рід Осетер налічує 17 видів. Для розведення в домашніх умовах підходять більшість з них.

Фото: Віктор Стинич