У США розробили прозорий матеріал для виготовлення вікон

Дослідники Університету штату Меріленд розробили прозору деревину для виготовлення вікон.

Про це повідомляє Fast Company, передає Укрінформ.

«У порівнянні зі склом дерево має нижчу теплопровідність. Воно легше, міцніше та безпечне для довкілля», - коментує професор кафедри матеріалознавства Лянбін Ху.

У ході досліджень було визначено, що такий матеріал має кращу енергоефективність. Будівля, яка обладнана вікнами з нової прозорої деревини потребує менше енергії для обігріву та охолодження.

Також матеріал можна використовувати для виробництва фотоелектричних елементів для перетворення сонячної енергії. Компанія InventWood вже працює над комерціалізацією цієї технології.