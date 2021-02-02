У 2022 році понад 90% населення матимуть доступ до швидкісного мобільного інтернету - Мінцифри
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це розповів заступник міністра цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури Олександр Шелест під час обговорення проєкту Національної економічної стратегії – 2030 на тему ««Цифрова економіка та інформаційно-комп’ютерні технології (ІКТ)».
«Станом на сьогодні був проведений рефармінг 900-го діапазону, і, відповідно до ліцензійних умов, до 2022-го року ми чекаємо значного зростання покриття», - зазначив Шелест.
Відтак згідно з планом Мінцифри у 2022 році понад 90% населення матимуть мобільний широкосмуговий доступ до інтернету.
За його словами, у цьому році основа ціль відомства – це реалізація субвенції з держбюджету, за результатами якої понад 3000 нових сіл матимуть широкосмуговий доступ до інтернету. Зокрема в планах Мінцифри - підключити соціальні об’єкти до швидкісного інтернету у тих населених пунктах, де вже є хоча б один оператор фіксованого зв’язку, та створити відкриті WI-FI зони у громадських місцях. Шелест зауважив, що особлива увага приділяється тому, щоб надати можливість користуватися швидкісним інтернетом особам з інвалідністю. В планах також збільшити площу покриття на автомобільних та залізничних шляхах.
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Заступник міністра додав, що у березні цього року в Україні будуть актуалізовані вимоги до граничних показників якості для мобільних операторів, що дасть змогу зробити користування інтернетом ефективнішим.
Як повідомляв Укрінформ, на цифровізацію України у бюджеті на 2021 рік виділено 1 789 314 тис. грн.