У 2022 році понад 90% населення матимуть доступ до швидкісного мобільного інтернету - Мінцифри

У Міністерстві цифрової трансформації України планують цьогоріч значно розширити покриття швидкісним мобільним інтернетом та реалізувати доступ до нього для всіх верств населення.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це розповів заступник міністра цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури Олександр Шелест під час обговорення проєкту Національної економічної стратегії – 2030 на тему ««Цифрова економіка та інформаційно-комп’ютерні технології (ІКТ)».

«Станом на сьогодні був проведений рефармінг 900-го діапазону, і, відповідно до ліцензійних умов, до 2022-го року ми чекаємо значного зростання покриття», - зазначив Шелест.

Відтак згідно з планом Мінцифри у 2022 році понад 90% населення матимуть мобільний широкосмуговий доступ до інтернету.

За його словами, у цьому році основа ціль відомства – це реалізація субвенції з держбюджету, за результатами якої понад 3000 нових сіл матимуть широкосмуговий доступ до інтернету. Зокрема в планах Мінцифри - підключити соціальні об’єкти до швидкісного інтернету у тих населених пунктах, де вже є хоча б один оператор фіксованого зв’язку, та створити відкриті WI-FI зони у громадських місцях. Шелест зауважив, що особлива увага приділяється тому, щоб надати можливість користуватися швидкісним інтернетом особам з інвалідністю. В планах також збільшити площу покриття на автомобільних та залізничних шляхах.

Заступник міністра додав, що у березні цього року в Україні будуть актуалізовані вимоги до граничних показників якості для мобільних операторів, що дасть змогу зробити користування інтернетом ефективнішим.

Як повідомляв Укрінформ, на цифровізацію України у бюджеті на 2021 рік виділено 1 789 314 тис. грн.