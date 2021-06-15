У першому штаті США вакцинували 80% населення і скасували усі коронавірусні обмеження

Американський штат Вермонт став першим у США, в якому від COVID-19 вакциновано понад 80% населення, через що в ньому скасували всі коронавірусні обмеження.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на АР.

На цей момент 81,1% населення штату старше 18 років отримали щонайменше одну дозу вакцини від коронавірусу. У зв’язку з цим губернатор Вермонту Філ Скотт вирішив зняти всі карантинні обмеження.

"Наш штат показав світу, чого можна досягти, коли є група людей з правильним ставленням, що стежить за даними і довіряє медичній науці", - сказав Скотт.

Як зазначається, ця кількість щеплених осіб перевищує поставлену президентом Джо Байденом ціль щодо вакцинації 70% повнолітнього населення.

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Водночас федеральні обмеження, такі як вимоги до носіння захисних масок в аеропортах та інших видах громадського транспорту, залишаються чинними.

Термін дії надзвичайного стану буде закінчений опівночі у вівторок, коли його мали б продовжити.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 15 червня зафіксували 177 033 919 випадків зараження коронавірусом. Зокрема виявлено 3 827 748 смертей, одужали 161 226 410 осіб.

Лідерами за кількістю випадків COVID-19 залишаються США (34 335 239), Індія (29 570 881) та Бразилія (17 454 861).