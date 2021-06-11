Facebook дозволив співробітникам працювати віддалено і після пандемії

Компанія Facebook дозволила всім співробітникам, які можуть виконувати свої обов'язки поза офісом, робити це й після того, як пандемія коронавірусу закінчиться.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Компанія повідомила співробітникам, що «будь-хто, чиї обов'язки можуть виконуватися віддалено, може просити про віддалену роботу».

Раніше генеральний директор Facebook Марк Цукерберг говорив, що половина із 60 000 співробітників компанії може працювати з дому протягом десяти років.

Очікується, що офіси Facebook повністю відкриються в жовтні. Співробітники, які повернуться до офісу, працюватимуть за більш гнучким графіком: перебувати в офісі потрібно буде щонайменше половину робочого часу.

Читайте також: Десятки працівників Apple відмовилися повертатися на роботу в офіси

Інші великі технологічні компанії, а саме Apple та Google, навпаки змінили пандемічні умови праці, порадивши співробітникам повернутися до офісів у найближчі місяці.

Фото: Getty images