Путін допускає, що США можуть відповісти на російські кібератаки тим самим

Путін допускає, що США можуть відповісти на російські кібератаки тим самим

Укрінформ
Президент Росії Володимир Путін допускає, що США можуть заподіяти шкоди Росії в кіберпросторі, у відповідь на російські атаки.

Як передає Укрінформ, про це він заявив у інтерв’ю телеканалу NBC News.

На запитання, чи боїтеся він, що американська розвідка, працюючи всередині російських систем, здатна завдати РФ значної шкоди в кіберпросторі, Путін відповів: «Я не боюся, але маю на увазі, що це можливо».

«НАТО оголосило кіберпростір зоною бойових дій, - додав він. - Значить, вони щось планують. Вони щось готують. Так що, очевидно, це нас не може не турбувати».

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За його словами, Росія і США можуть співпрацювати в боротьбі з кіберзлочинністю, хоч раніше його пропозиції щодо цього нібито відкидалися.

«Ми дуже сподіваємося, що нам удасться налагодити цей процес з нашими американськими партнерами», - заявив він.

Путін порівняв кіберзлочинність з мілітаризацією космосу. «Це дуже небезпечна зона», - додав він.

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Водночас він відкинув звинувачення на адресу Росії щодо організації низки кібератак на урядові та приватні структури США упродовж останніх років.

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