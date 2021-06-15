Путін допускає, що США можуть відповісти на російські кібератаки тим самим

Президент Росії Володимир Путін допускає, що США можуть заподіяти шкоди Росії в кіберпросторі, у відповідь на російські атаки.

Як передає Укрінформ, про це він заявив у інтерв’ю телеканалу NBC News.

На запитання, чи боїтеся він, що американська розвідка, працюючи всередині російських систем, здатна завдати РФ значної шкоди в кіберпросторі, Путін відповів: «Я не боюся, але маю на увазі, що це можливо».

«НАТО оголосило кіберпростір зоною бойових дій, - додав він. - Значить, вони щось планують. Вони щось готують. Так що, очевидно, це нас не може не турбувати».

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За його словами, Росія і США можуть співпрацювати в боротьбі з кіберзлочинністю, хоч раніше його пропозиції щодо цього нібито відкидалися.

«Ми дуже сподіваємося, що нам удасться налагодити цей процес з нашими американськими партнерами», - заявив він.

Путін порівняв кіберзлочинність з мілітаризацією космосу. «Це дуже небезпечна зона», - додав він.

Водночас він відкинув звинувачення на адресу Росії щодо організації низки кібератак на урядові та приватні структури США упродовж останніх років.