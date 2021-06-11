Росія вийшла з меморандуму щодо «відкритої суші» зі США

Росія припинила застосування Меморандуму щодо "відкритої суші" з США, який діяв з 1992 року і передбачав, що дипломати двох країн можуть вільно переміщатися по території держави, де вони працюють.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на Офіційному інтернет-порталі правової інформації.

Розпорядження про припинення дії меморандуму про "відкриту сушу" підписав глава уряду Росії Михайло Мішустін. Про те, що Росія обмежить поїздки дипломатів США по країні, раніше заявляв російський МЗС.

Відмова від Меморандуму стала частиною комплексу заходів, які російська сторона застосувала після того, як США в квітні ввели нові санкції, пов'язані з втручанням Росії у вибори, кібератаками, а також переслідуванням опозиціонера Олексія Навального. Крім іншого, Росія внесла США до списку країн, які проводять недружню політику, й на підставі цього заборонила американській дипмісії в Москві наймати на роботу російських громадян.

Як повідомлялося, російський посол Анатолій Антонов у березні залишив США, відправившись на консультації, а потім Москву залишив і посол США в Росії Джон Салліван. Представник Держдепартаменту Нед Прайс заявив у четвер, що у Вашингтоні очікують на повернення американського посла до Москви протягом найближчих тижнів.

У свою чергу, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков закликав дочекатися 16 червня в Женеві майбутньої зустрічі президентів США і Росії і лише після неї обговорювати можливе повернення послів.