Туреччина готова лишати війська в Афганістані, але за підтримки з боку США - Ердоган

Туреччина готова залишати свої війська в Афганістані, зокрема охороняти аеропорт в Кабулі, за умови підтримки з боку США.

Про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сказав за результатами зустрічі з президентом США Джо Байденом на полях саміту НАТО в Брюсселі, повідомляє власкор Укрінформу в Туреччині.

«Якщо нас не попросять покинути Афганістан, підтримка США в дипломатичних, логістичних та фінансових питаннях має велике значення», - сказав Ердоган.

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Він висловив готовність Туреччини забезпечувати спільно з Пакистаном та Угорщиною безпеку аеропорту в Кабулі.

«Ми обговорили можливості співпраці у сферах, де ми маємо спільні інтереси, з конструктивним підходом. Це була надзвичайно корисна та дружня зустріч. Ми будемо збільшувати нашу співпрацю в майбутньому. Зустріч з Байденом є позитивною для продовження відносин», - підбив підсумок зустрічі президент Туреччини.

Президент Ердоган запросив Джо Байдена відвідати Туреччину.

«У нас була позитивна і продуктивна зустріч, більша частина якої відбулася віч-на-віч. Наші команди продовжать обговорення, і я впевнений, що ми досягнемо реального прогресу у відносинах між Туреччиною та США», - сказав Байден на пресконференції за підсумками саміту та після зустрічі з Ердоганом в Брюсселі.

Відомо, що в ході зустрічі президентів Туреччини та США також піднімалося питання придбання Анкарою російських систем С-400 та перспективи контракту з придбання винищувачів F-35.

Як повідомлялося, 14 червня в Брюсселі відбувся саміт НАТО, який розглянув шляхи зміцнення трансатлантичного партнерства та розвиток Альянсу до 2030 року.

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Як повідомлялося, США та НАТО 1 травня офіційно розпочали виведення решти військ з Афганістану. До 11 вересня Афганістан мають залишити близько 3,5 тисячі американських військовослужбовців та близько 7 тисяч солдатів НАТО. Паралельно з виведенням своїх військ з території Афганістану Сполучені Штати запускають у цій країні нову місію, спрямовану на розвиток відносин з кабульським урядом та силами безпеки.

Туреччина на початку червня запропонувала НАТО взяти на себе охорону та управління аеропортом в Кабулі після того, як країну покинуть війська США та інших країн-членів НАТО.