США вивели більше половини військових з Афганістану

Як зазначається, майже 13 000 одиниць військового майна було передано управлінню тилового забезпечення Міністерства оборони США з метою його подальшого знищення.

США також офіційно передали у розпорядження Міністерства оборони Афганістану шість своїх колишніх баз.

У командуванні уточнили, що з міркувань безпеки дані про виведення американських військових з Афганістану оголошуються лише у відсотковому співвідношенні.

Як повідомлялося, США та НАТО 1 травня офіційно розпочали виведення решти військ з Афганістану.

До 11 вересня Афганістан мають залишити близько 3500 американських військовослужбовців та близько 7000 солдатів НАТО.

На піку операції впродовж 2010-2013 років чисельність військ США та їхніх союзників в Афганістані перевищувала 150 тисяч осіб.

Паралельно з виведенням своїх військ з території Афганістану Сполучені Штати запускають у цій країні нову місію, спрямовану на розвиток інших відносин з урядом країни та силами безпеки.

Фото: defense.gov