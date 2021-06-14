Британія на чотири тижні відклала скасування всіх ковідних обмежень

Уряд Об’єднаного Королівства офіційно оголосив, що повне скасування всіх коронавірусних обмежень переноситься до 19 липня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC із посиланням на британського прем’єра Бориса Джонсона.

Слід зазначити, що спочатку планувалося, що всі обмеження на соціальні контакти будуть скасовані 21 червня, але наукові радники закликали уряд відкласти цей крок через тривожну ситуацію з поширенням індійського штаму коронавірусу (який віднедавна називають дельта-варіантом). Зараз на нього в Британії припадає 90% заражень. Вважається, що цей штам приблизно на 60% більш заразний, ніж альфа-варіант, який раніше був домінантним у Британії, і вдвічі частіше призводить до госпіталізації інфікованих людей.

Прем’єр висловив про впевненість у тому, що після 19 липня рішення не доведеться відкладати повторно, але зараз це необхідно, тому що поспіх може звести нанівець попередні досягнення у боротьбі з епідемією.

Джонсон зазначив, що ці 4 тижні дадуть додатковий час для вакцинації ще більшої кількості людей.

Єдине пом’якшення, яке все ж настане з 21 червня - скасування обмеження на кількість гостей на весіллях, яке зараз становить 30 осіб. Решта обмежень продовжать діяти - так, ресторани можуть обслуговувати клієнтів лише за столами та не більше 6 осіб за одним столом; танці в приміщеннях заборонені, а на відкритих майданчиках «не рекомендуються», нічні клуби залишаються закритими.

Зібрання надворі дозволені за участі до 30 осіб, а всередині приміщень - до 6 осіб, або не більше двох домогосподарств.

Водночас 15 тестових масових заходів для дослідження ризиків поширення вірусу відбудуться, як це і було раніше заплановано, у тому числі у рамках Євро-2020.