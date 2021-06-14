Розмова з продовження, розлючений Путін та стратегічна «сімка»

Джозеф Байден під час телефонної розмови запросив Володимира Зеленського у липні відвідати Білий Дім, але у запрошення з’явилися додаткові обставини.

Владімір Путін продемонстрував обурення законопроєктом «Про корінні народи», внесеним на розгляд Верховної Ради президентом. G-7 вперше зібралася за участі Джозефа Байдена.

Президенти США та України 7 червня провели телефонну розмову, якої активно добивалися у Києві. Інформація про те, що Зеленського могли запросити до Вашингтону, якби не демонстративне звільнення Андрія Коболєва з посади голови правління НАК «Нафтогаз України», заслуговує на увагу, проте перестала носити принциповий характер. Куди гірше, що на сайті президентського офісу перекрутили зміст розмови двох президентів, приписавши слова Зеленського Байдену. Необхідні виправлення зробили вже після реакції Вашингтону. Навздогін президентській розмові державний секретар Ентоні Блінкен наголосив, що до зустрічі США хотіли б побачити успіхи України у судовій реформі, запровадженні дієвого корпоративного управління та боротьбі з корупцією. Умови логічні як для підконтрольних президенту парламентської монобільшості та уряду, проте далеко не факт, що вони будуть виконані.

Відзначу дводенний візит Дмитра Кулеба до Берліну, де міністр закордонних справ України обговорив питання врегулювання конфлікту на Донбасі та перспективи NordStream2. Кулеба назвав «політичним рішенням» відмову ФРН постачати Україні озброєння та дав зрозуміти, що наша держава розраховує на компенсацію в разі запуску NordStream2. І цією компенсацією, очевидно, має бути не лише висловлена під час зустрічі з Джозефом Байденом Ангелою Меркель впевненість у необхідності збереження Україною статусу держави-транзитера газу.

Владімір Путін в інтерв’ю телеканалу «Россия» продемонстрував добре прораховане обурення законопроєктом «Про корінні народи», внесеним на розгляд Верховної Ради Володимиром Зеленським. У їх переліку, як відомо, немає росіян, що підштовхнуло Путіна заявити про Україну як «породження радянського періоду» та прогнозувати масовий виїзд росіян за межі нашої держави в разі ухвалення закону. Господар Кремля добре відомий власним вільним тлумаченням історії, і його наміри написати статтю про українську історію хіба що свідчать про вправність використання Кремлем архівів у власних інтересах. А от ініціатива про можливість отримання громадянами України та Білорусі громадянства Росії «на основі самоідентифікації» може перекинути алгоритм паспортизації з ОРДЛО на підконтрольну територію України.

«Велика сімка» у Великій Британії намагалася продемонструвати власну велич не лише за рахунок підписання спільного комюніке, у якому учасники зустрічі на курорті Карбіс-Бей постаралися звернути увагу на провідні глобальні проблеми. Рішення G-7, як відомо, не носять обов’язкового характеру, проте є демонстрацією консолідованої політичної позиції провідних демократичних держав світу. Тому і обіцянка виділити бідним країнам понад 2 мільярди доз вакцини про коронавірусу, і визнання Росії стороною конфлікту на сході України є важливими.

Євген МАГДА, Інститут світової політики