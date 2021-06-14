Телеканал «Дождь» виключили з кремлівського пулу через Навального

Телеканал «Дождь» виключено з офіційного журналістського пулу президента РФ Путіна, через те, що він висвітлював мітинги на підтримку опозиціонера Навального.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє «Медуза».

Головний редактор «Дождя» Тихон Дзядко заявив: «Кілька тижнів тому нам повідомили, що наш кореспондент більше не працює в пулі».

За словами джерел видання, причиною виключення «Дождя» з пулу стало те, що телеканал детально висвітлював повернення опозиціонера Олексія Навального з Німеччини в Росію та подальші мітинги на його підтримку.

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Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив, що «Дождь» виключений з пулу у зв'язку з висвітленням мітингів на підтримку Навального: «Так, на жаль пов'язано. Канал у ті дні підтримував незаконні дії».

Також повідомляється, що зустріч Байдена і Путіна 16 червня в Женеві буде першим за довгий час заходом на високому рівні, на який не будуть допущені журналісти «Дождя».