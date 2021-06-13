Китай «проінструктував» лідерів G7, як мають вирішуватися світові справи

Китай попередив лідерів Великої сімки, що часи, коли «невелика» група країн вирішує долю світу, давно пройшли.

Як передає Укрінформ з посиланням на BBC, такий коментар представника китайського посольства в Лондоні пролунав у зв'язку із заявою, що лідери G7 прагнуть до єдиної позиції у відносинах з Китаєм.

«Часи, коли глобальні рішення диктувалися невеликою групою країн, давно пройшли. Ми завжди віримо, що країни, великі чи маленькі, сильні або слабкі, бідні чи багаті, рівні, і що світові справи мають вирішуватися шляхом консультацій між усіма країнами », - йдеться в коментарі посольства.

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Раніше лідери G7 ухвалили план підтримки країн з низьким і середнім рівнем доходів для розвитку інфраструктури у відповідь на аналогічну китайську ініціативу "Один пояс, один шлях".

Аналітики кажуть, що президент США Джо Байден переконаний, що західні держави мають діяти зараз, щоб «протистояти Китаю, який відроджується».

Очікується, що пізніше в неділю лідери G7 виступлять із заключною декларацією, пообіцявши збільшувати фінансову підтримку країнам, що розвиваються, постраждалим від кліматичної кризи, а також виділяти кошти на інфраструктурні проєкти в країнах, що розвиваються, альтернативні китайській програмі.

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Як повідомляв Укрінформ, у Великій Британії 11-13 червня проходить саміт лідерів країн «Великої сімки». Серед головних тем зустрічі - протидія пандемії COVID-19, підтримка міжнародного правопорядку і стабільності, боротьба з кліматичними змінами, реагування на найважливіші виклики в галузі міжнародної безпеки, зміцнення трансатлантичного партнерства.