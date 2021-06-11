Джонсон назвав саміт G7 вирішальним для всього світу

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що саміт Великої Сімки в затоці Карбіс «дуже потрібен всьому світу», чий спокій порушила пандемія коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в заяві Джонсона, опублікованій на сайті британського уряду.

«Світу потрібна ця зустріч. Ми маємо бути чесними: COVID сильно похитнув міжнародний порядок і солідарність. Народи почали вдаватися до тактики руйнування сусіда у відчайдушному пошуку засобів індивідуального захисту, ліків і, нарешті, вакцин », - йдеться в заяві.

Джонсон зазначив, що це перший візит президента США Байдена на європейський континент після п'яти місяців перебування при владі, а також вперше, коли лідери найбагатших країн світу отримають можливість зустрітися особисто з того часу, як почалася пандемія коронавірусу 18 місяців тому.

Він назвав саміт моментом «для найбільших і найбільш технологічно розвинених демократій світу взяти на себе відповідальність і зробити щеплення світу, тому що ніхто не може бути належним чином захищений, поки всі не будуть захищені»

Британський прем'єр повідомив про наміри Великої сімки розробити новий глобальний договір про готовність до пандемії, «щоб світ більше ніколи не опинився в такій ситуації». G7 також має намір поширити вакцини для країн усього світу до кінця наступного року, «водночас мільйони надійдуть з надлишкових запасів Великої Британії», - зазначив він.

Джонсон анонсував приєднання до саміту лідерів Індії, Південної Кореї, Австралії та Південної Африки й інших. «Ми будемо працювати разом над вирішенням найсерйозніших світових проблем, скороченням викидів вуглецю, боротьбою з втратою біорізноманіття», - заявив він.

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На його думку, настав час «розвіяти почуття похмурості і показати, як НАТО дивиться в майбутнє до 2030 року», оновлюючи свої плани і доктрини, захищаючи союзників на східному фланзі Європи, в нових галузях космосу і кіберпростору.

Як повідомлялося, саміт Великої сімки відбудеться 11-13 червня у Великій Британії. Вперше за тривалий час лідери найрозвиненіших країн світу зустрінуться в очному форматі.

Фото: АА