Байден і Джонсон підписали нову «Атлантичну хартію»

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон і президент США Джо Байден під час зустрічі в четвер, підписали оновлений варіант Атлантичної хартії, яка вперше була укладена 1941 року президентом Франкліном Рузвельтом і прем'єром Вінстоном Черчиллем.

Як передає Укрінформ про це повідомляє NPR.

Таким чином Байден і Джонсон підкреслили значення своїх країн як головних світових лідерів, які беруть на себе найбільші глобальні виклики.

Обидва лідери пообіцяли працювати «в тісній співпраці з усіма сторонами, які поділяють наші демократичні цінності» і протидіяти «зусиллям тих, хто прагне підірвати наші союзи та інститути».

Хартія містить зобов'язання співпрацювати у галузях зміни клімату, науки і технологій, а також у рамках НАТО. У документі підкреслюється неприйнятність втручання у вибори та поширення дезінформації.

«Ми повинні забезпечити, щоб демократії - починаючи з наших власних - могли долати найважливіші виклики нашого часу», - ідеться в документі.

Цей документ є символічним натяком на оригінальну Атлантичну хартію, підписану в 1941 році президентом Франкліном Рузвельтом і прем'єр-міністром Великобританії Вінстоном Черчиллем, зазначає NPR, та був спрямований на подолання наслідків Другої світової війни.

До слова, Байден неодноразово називав Рузвельта взірцевим президентом для свого часу. Так само Джонсон високо оцінює діяльність Черчилля й навіть написав про нього книжку. Підписання цієї хартії знаменує відновлення історичних «особливих відносин» - фрази, які Черчилль вживав для опису зв'язків між двома країнами.

Як повідомляв Укрінформ, президент США Джо Байден прибув до Британії для участі в саміті G7, а також провів двосторонні переговори з Джонсоном, за результатами яких, лідери оприлюднили заяву.