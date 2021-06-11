Байден і Джонсон підписали нову «Атлантичну хартію»

Байден і Джонсон підписали нову «Атлантичну хартію»

Укрінформ
Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон і президент США Джо Байден під час зустрічі в четвер, підписали оновлений варіант Атлантичної хартії, яка вперше була укладена 1941 року президентом Франкліном Рузвельтом і прем'єром Вінстоном Черчиллем.

Як передає Укрінформ про це повідомляє NPR.

Таким чином Байден і Джонсон підкреслили значення своїх країн як головних світових лідерів, які беруть на себе найбільші глобальні виклики.

Обидва лідери пообіцяли працювати «в тісній співпраці з усіма сторонами, які поділяють наші демократичні цінності» і протидіяти «зусиллям тих, хто прагне підірвати наші союзи та інститути». 

Читайте також: США та Британія зміцнюватимуть співпрацю у сфері оборони, безпеки й розвідки

Хартія містить зобов'язання співпрацювати у галузях зміни клімату, науки і технологій, а також у рамках НАТО. У документі підкреслюється неприйнятність втручання у вибори та поширення дезінформації. 

«Ми повинні забезпечити, щоб демократії - починаючи з наших власних - могли долати найважливіші виклики нашого часу», - ідеться в документі. 

Цей документ є символічним натяком на оригінальну Атлантичну хартію, підписану в 1941 році президентом Франкліном  Рузвельтом і прем'єр-міністром Великобританії Вінстоном Черчиллем, зазначає NPR, та був спрямований на подолання наслідків Другої світової війни. 

Читайте також: Байден обговорив із Джонсоном питання Афганістану, Китаю, Ірану та Росії

До слова, Байден неодноразово називав Рузвельта взірцевим президентом для свого часу. Так само Джонсон високо оцінює діяльність Черчилля й навіть написав про нього книжку. Підписання цієї хартії знаменує відновлення історичних «особливих відносин» - фрази, які Черчилль вживав для опису зв'язків між двома країнами.

Як повідомляв Укрінформ, президент США Джо Байден прибув до Британії для участі в саміті G7, а також провів двосторонні переговори з Джонсоном, за результатами яких, лідери оприлюднили заяву.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-