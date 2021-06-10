Байден обговорив із Джонсоном питання Афганістану, Китаю, Ірану та Росії

Напередодні саміту G7, що відбудеться у Великобританії, президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон провели двосторонні переговори, де обговорили питання Афганістану, Китаю, Ірану та Росії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба британського прем’єра.

«Прем'єр-міністр і президент обговорили важливість відносин між Великобританією і США для захисту наших людей, підвищення добробуту в обох країнах і просування наших цінностей по всьому світу», - ідеться в повідомленні. - Вони торкнулися ряду питань зовнішньої політики, включаючи Афганістан, Китай, Іран та Росію».

Сторони погодилися, що партнерство Великобританії і США нині «важливе як ніколи», оскільки стосуються глобальних проблем – таких, як зміна клімату й відновлення після пандемії коронавірусу.

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Лідери обговорили питання вільної торгівлі, економічні та «людські зв’язки» між країнами, зокрема щодо відновлення поїздок та обміну інформацією, яка допоможе подолати епідемію в обох країнах та у світі. Також торгнулися проблем відносин Лондона з Північною Ірландією.

Лідери домовилися не тільки працювати над досягненням нульового рівня викидів у своїх країнах, а й забезпечити доступ країн, що розвиваються, до «зелених технологій».

Як повідомлялося, саміт країн Великої сімки відбудеться в Корнволлі 11-13 червня.