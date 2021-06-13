Поліція розігнала антикарантинну вечірку в центрі Парижа, на яку зібралися сотні людей

Поліція розігнала антикарантинну вечірку в центрі Парижа, на яку зібралися сотні людей

Укрінформ
У центрі столиці Франції поліція припинила масове зібрання молоді, яка проводили вечірку із порушенням протиепідемічних норм.

Про це повідомляє поліція Парижа у Твіттері, передає Укрінформ.

Кількасот молодих людей у п'ятницю ввечері зібралися перед Будинком Інвалідів у французькій столиці. Зазначається, що учасники акції були без масок та ігнорували правила соціальної дистанції.

Близько до півночі поліція припинила це зібрання.

За повідомленням BFM TV, правоохоронці діяли загалом коректно, але проти деяких осіб було застосовано сльозогінний газ.

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Як повідомлялося, наприкінці травня тисячі людей у масках зібралися у Парижі на концерт, який проводився в рамках експерименту органів охорони здоров'я з метою підготувати Францію до відновлення культурних заходів.

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