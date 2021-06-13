Поліція розігнала антикарантинну вечірку в центрі Парижа, на яку зібралися сотні людей

У центрі столиці Франції поліція припинила масове зібрання молоді, яка проводили вечірку із порушенням протиепідемічних норм.

Про це повідомляє поліція Парижа у Твіттері, передає Укрінформ.

Кількасот молодих людей у п'ятницю ввечері зібралися перед Будинком Інвалідів у французькій столиці. Зазначається, що учасники акції були без масок та ігнорували правила соціальної дистанції.

🚨 Esplanade des Invalides | Intervention en cours des forces de l'ordre pour mettre fin à une soirée festive regroupant plusieurs centaines de participants au mépris des règles sanitaires. pic.twitter.com/jj24fmbI6F — Préfecture de Police (@prefpolice) June 11, 2021

Близько до півночі поліція припинила це зібрання.

За повідомленням BFM TV, правоохоронці діяли загалом коректно, але проти деяких осіб було застосовано сльозогінний газ.

Як повідомлялося, наприкінці травня тисячі людей у масках зібралися у Парижі на концерт, який проводився в рамках експерименту органів охорони здоров'я з метою підготувати Францію до відновлення культурних заходів.