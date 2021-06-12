У Москві оголосили тиждень вихідних через коронавірус

Влада російської столиці Москви оголосила 15-19 червня вихідними через зростання рівня захворюваності на COVID-19.

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає Укрінформ.

Як заявив мер Москви Сергій Собянін, таким чином вихідні триватимуть у столиці РФ з 12 до 20 червня (12 червня відзначають День Росії, і вихідний переноситься на понеділок).

Крім того, за його словами, ресторани, бари й інші заклади харчування в місті не зможуть обслуговувати клієнтів після 23:00 щонайменше до 20 червня. У місті також планують посилити контроль за носінням масок і рукавичок у транспорті та в громадських місцях, порушникам загрожує штраф до 5000 рублів (70 доларів).

Як зазначається, у Москві за минулу добу виявили 6701 випадок зараження коронавірусом - це найвищий показник від 26 грудня 2020 року, коли зафіксували 7480 випадків. Померли за добу в російській столиці 67 пацієнтів. Від початку пандемії в Москві на коронавірусну інфекцію захворіли понад 1,2 мільйона осіб, кількість померлих наближається до 21 тисячі.

Повідомляється, що загалом у Росії за минулий день COVID-19 діагностували у 13 510 осіб - це максимум хворих від середини лютого. За весь час пандемії в РФ виявили коронавірус у понад 5 млн людей, померли більш як 126 тисяч пацієнтів.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 176 209 818 випадків COVID-19, зокрема 3 803 234 летальні, одужало 160 175 449 людей.