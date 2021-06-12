«Зелені» висунули Анналену Бербок на посаду канцлера Німеччини

З'їзд німецької партії "Союз 90 / Зелені" офіційно висунув кандидатом у канцлери ФРН на парламентських виборах восени цього року співголову політичної сили Анналену Бербок.

Про це повідомляє DW, передає Укрінформ.

Як зазначається, на підтримку кандидатури Бербок висловилися 678 з 688 делегатів з'їзду, який відбувається онлайн 12 червня.

Цим же голосуванням було визначено, що партійний список на виборах до Бундестагу разом з Бербок очолить інший співголова політичної сили - Роберт Габек.

Бербок подякувала однопартійцям за підтримку та назвала голосування проявом солідарності. Водночас вона визнала, що припустилася певних помилок в останні місяці.

"Зелені" номінували Бербок як кандидата у канцлери у квітні цього року. Після цього рішення популярність політичної сили зросла: опитування давали їй до 28 відсотків підтримки виборців. Упродовж певного часу "зелені" випереджали консервативний блок ХДС/ХСС.

Проте згодом популярність "зелених" дещо знизилася. За даними опитування, проведеного на замовлення телеканалу ZDF та оприлюдненими 10 червня, блок ХДС/ХСС лідирує, маючи підтримку 28 відсотків виборців, "зелені" ж набирають 22 відсотки. Опитування на замовлення каналу ARD дає консерваторам також 28%, а "зеленим" - 20%.

Вибори до Бундестагу відбудуться у вересні.

Фото: dpa