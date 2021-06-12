Королева Британії посвятила у лицарі розробників вакцини AstraZeneca

Королева Великої Британії Єлизавета II нагородила вчених - розробників вакцини AstraZeneca, посвятивши їх у лицарі.

Про це повідомляє сайт уряду Великої Британії, передає Укрінформ.

Зокрема, королева відзначила двох жінок: професора Оксфордського університету Сару Гілберт, та голову робочої групи з вакцин від COVID-19 Кейт Бінгем. Вони отримали звання кавалерствених дам.

Титул лицаря отримали: професор Оксфордського університету Ендрю Поллард, який брав участь у розробці AstraZeneca та директор із глобальної стратегії постачання в компанії AstraZeneca Марк Проктор.

Сьогодні у Великій Британії відзначається День королеви, у зв'язку з цим, було організовано нагородження різними відзнаками.

Загалом 23% нагороджених королевою отримали відзнаки за свою діяльність у протидії пандемії коронавірусу, їх внески у боротьбу були ріноманітними - від надання благодійної допомоги галузі охорони здоров’я до підтримки критичної інфраструктури.

Як повідомлялося, королева Єлизавета II зустрілася з лідерами країн «Великої сімки», які зібралися на саміт у британському Корнуоллі. Лідери країн «Великої сімки» зібралися у Великій Британії на саміт, який відбувається 11-13 червня.

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