Єлизавета II зустрілася з лідерами «Великої сімки»

Королева Єлизавета II зустрілася з лідерами країн «Великої сімки», які зібралися на саміт у британському Корнуоллі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Зазначається, що королеву Єлизавету II на зустрічі з лідерами G7 в Eden Project супроводжували принц Уельський, герцогиня Корнуолльська, герцог та герцогиня Кембриджські.

The Queen, The Prince of Wales, The Duchess of Cornwall and The Duke and Duchess of Cambridge join @G7 leaders at a #G7UK summit reception hosted by Prime Minister @BorisJohnson at the Eden Project. pic.twitter.com/eCIIpHZsbE — The Royal Family (@RoyalFamily) June 11, 2021

Читайте також: Британська королева зустрінеться з лідерами країн G7

Як повідомляв Укрінформ, лідери країн «Великої сімки» зібралися у Великій Британії на саміт, який відбувається 11-13 червня.

Фото: twitter.com/RoyalFamily