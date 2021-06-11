Єлизавета II зустрілася з лідерами «Великої сімки»

Єлизавета II зустрілася з лідерами «Великої сімки»

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Укрінформ
Королева Єлизавета II зустрілася з лідерами країн «Великої сімки», які зібралися на саміт у британському Корнуоллі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Зазначається, що королеву Єлизавету II на зустрічі з лідерами G7 в Eden Project супроводжували принц Уельський, герцогиня Корнуолльська, герцог та герцогиня Кембриджські.

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Як повідомляв Укрінформ, лідери країн «Великої сімки» зібралися у Великій Британії на саміт, який відбувається 11-13 червня.

Фото: twitter.com/RoyalFamily

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