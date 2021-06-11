Британська королева зустрінеться з лідерами країн G7

Королева Великої Британії Єлизавета II сьогодні, 11 червня, проведе зустріч з лідерами країн "Великої сімки".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Королева разом з принцом Вельським, герцогинею Корнуоллською, герцогом та герцогинею Кембриджськими будуть присутніми на прийомі у Eden Project, відомій місцевій пам'ятці.

Як повідомляв Укрінформ, лідери країн «Великої сімки» зібралися на саміт, який цього разу відбувається в очному форматі.

Серед учасників саміту лідери США, Японії, Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії та Канади.

Також до саміту запросили приєднатися лідерів Індії, Південної Кореї, Австралії, Південної Африки та інших країн.

Велика Британія цього року головує у G7, тому саміт відбувається на її території.