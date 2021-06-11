В Італії вакцинуватимуть AstraZeneca лише людей 60+

В Італії вирішили не використовувати вакцину виробництва компанії AstraZeneca для щеплення людей молодше 60 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція ANSA.

За словами представника італійського науково-технічного комітету, що займається виробленням рекомендацій для уряду, Франко Локателлі, комітет рекомендує застосовувати вакцину AstraZeneca людям виключно старше 60 років при першій ін'єкції.

Молодшій категорії людей другою дозою буде вводитися інший тип вакцини від COVID-19, навіть якщо перша доза була від АstraZeneca.

Локателлі запевнив, що жодних даних про негативний результат унаслідок комбінування різних медичних засобів від коронавірусу наразі немає.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 11 червня зафіксовано понад 175,6 млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 3,7 млн летальних, одужали вже понад 159,1 млн осіб.

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