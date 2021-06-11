Вчені отримали нові дані про ефективність COVID-вакцини

Бельгійський медичний дослідницький інститут Sciensano провів дослідження, результати якого підтвердили ефективність вакцин проти COVID-19 для запобігання інфекції: кількість тих, хто пройшов щеплення і все-таки інфікувався, не перевищує 3 осіб на кожну тисячу людей, при цьому у двох людей з цієї трійки «щасливців» хвороба протікала без симптомів.

Як повідомляє Укрінформ, про це у п’ятницю пише бельгійське видання VRT.

«З початку кампанії вакцинації Sciensano відстежувало випадки так званої «проривної інфекції», - зараження на коронавірус серед тих, хто вже був імунізований. Цей інститут громадського здоров'я з'ясував, що не більше 3 осіб на кожну 1000 повністю вакцинованих людей були знову інфіковані коронавірусом. Більш того, з цих трьох двоє не демонстрували жодних симптомів. Це свідчить, що вакцини довели свою ефективність у захисті людей від коронавірусу», - йдеться у публікації.

Тенденцію вдалося дослідити після поєднання реєстру вакцинації із базою даних тестування на коронавірус. Дослідникам Sciensano вдалося виявити 4 526 випадків, коли люди, що пройшли повний курс вакцинації, виявили у себе позитивні тести на коронавірус. В абсолютних цифрах це становить 0,32 відсотка від загальної кількості вакцинованих, або, іншими словами, три позитивні тести на кожну тисячу вакцинованих людей.

За статистикою, протягом останнього тижня травня в цілому в країні були виявлені 27 979 позитивних тестів на COVID-19, з них на «проривні» випадки припадає 652 тести. Тобто, серед позитивних тестів показник «проривних» випадків інфекції не перевищує 2,33 відсотка.

При цьому дві третини людей, у яких була виявлена «проривна» інфекція коронавірусу вже після щеплення, 68,1%, - не виявили жодних симптомів хвороби. Ці люди виявили наявність інфекції випадково, коли проводили тестування з причин, що не пов’язані із реальним захворюванням – для подорожі, після контактів високого ступеня ризику, або під час загального медичного огляду.

Як зазначається, Sciensano має намір продовжити спостереження. Однією з цілей дослідження буде з’ясування того, як переносять хворобу люди, які були вакциновані, у порівнянні із тими, хто не отримав щеплення.

Як повідомлялося, за даними Worldometer у світі станом на 11 червня зафіксовано 175 618 683 випадків COVID-19, зокрема 3 788 704 – летальних, одужали 159 154 090 осіб.