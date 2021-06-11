У світі зафіксували понад 175,6 мільйона випадків COVID-19

У світі станом на ранок 11 червня зафіксовано понад 175,6 млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 3,7 млн летальних, одужали вже понад 159,1 млн осіб.

Про це свідчать дані сайту Worldometer, повідомляє Укрінформ.

Згідно з цими даними, у світі виявлені 175 618 683 випадків COVID-19, зокрема 3 788 704 – летальних, одужало 159 154 090 осіб.

Лідерами за кількістю випадків COVID-19 у світовій статистиці є США (334 275 783), Індія (29 273 338), Бразилія (17 215 159), Франція (5 729 967), Туреччина (5 313 098), Росія (5 167 949).

Коронавірус зафіксували у 220 країнах та територіях.

Україна посідає 16 місце у загальній статистиці.

Як повідомляв Укрінформ, загалом в Україні за весь час пандемії на COVID-19 захворіло 2 219 824 особи, з них одужали 2 115 197 осіб, померло 51 507 людей.

Фото: АА