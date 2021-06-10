ЄС підтримує прагнення «Великої сімки» щодо подолання пандемії до 2022 року

ЄС підтримує прагнення «Великої сімки» щодо подолання пандемії до 2022 року

Укрінформ
Євросоюз підтримує намір країн «Великої сімки» нарощувати темпи вакцинації, аби пандемія коронавірусу завершилася до 2022 року, та робить практичний внесок у досягнення цієї мети.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції в Брюсселі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми ставимо свій підпис під метою, визначеною «Великою сімкою», щоб завершити пандемію до 2022 року, нарощуючи глобальну вакцинацію. Європейський Союз від початку робив у це величезний внесок, у тому числі для COVAX, коли вакцини стали доступними. При цьому ми дотримувалися принципу, що внутрішня вакцинація має йти паралельно із експортом (вакцин - ред.) в інші частини світу», - сказала президент Єврокомісії.

Вона зауважила, що на сьогодні в Європі понад 50 відсотків дорослого населення отримало принаймні одну дозу вакцини, щонайменше 100 мільйонів європейців повністю вакциновані.

«Ми досягли цього результату, але при цьому ніколи не зупиняли експорту. З 700 мільйонів доз, які були вироблені в ЄС з минулого грудня, приблизно 350 мільйонів доз були експортовані у понад 90 країн. Я також запросила інших брати участь та продемонструвати відкритість, і дуже рада, що проект комюніке (G7) відображає цю мету», - підкреслила фон дер Ляєн.

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За її словами, міжнародне співтовариство має також думати про боротьбу з майбутніми пандеміями та спалахами інфекції. У цьому зв'язку вона нагадала, що Європейський Союз в межах ініціативи «Команда Європи» виділив 1 мільярд євро для розвитку промислових спроможностей для вироблення вакцини в Африці.

«Важливо не лише доставити вакцини в Африку, а й принести туди mRNA-технології для вакцин проти COVID-19. Це дає надію на боротьбу з іншими інфекційними захворюваннями, такими як туберкульоз, малярія тощо, якщо такі виробничі «хаби» будуть створені в різних регіонах Африки», - додала президент Єврокомісії.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксували 175 231 926 випадків COVID-19, зокрема 3 778 632 летальні, одужали 158 756 503 особи.

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