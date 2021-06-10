ЄС підтримує прагнення «Великої сімки» щодо подолання пандемії до 2022 року

Євросоюз підтримує намір країн «Великої сімки» нарощувати темпи вакцинації, аби пандемія коронавірусу завершилася до 2022 року, та робить практичний внесок у досягнення цієї мети.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції в Брюсселі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми ставимо свій підпис під метою, визначеною «Великою сімкою», щоб завершити пандемію до 2022 року, нарощуючи глобальну вакцинацію. Європейський Союз від початку робив у це величезний внесок, у тому числі для COVAX, коли вакцини стали доступними. При цьому ми дотримувалися принципу, що внутрішня вакцинація має йти паралельно із експортом (вакцин - ред.) в інші частини світу», - сказала президент Єврокомісії.

Вона зауважила, що на сьогодні в Європі понад 50 відсотків дорослого населення отримало принаймні одну дозу вакцини, щонайменше 100 мільйонів європейців повністю вакциновані.

«Ми досягли цього результату, але при цьому ніколи не зупиняли експорту. З 700 мільйонів доз, які були вироблені в ЄС з минулого грудня, приблизно 350 мільйонів доз були експортовані у понад 90 країн. Я також запросила інших брати участь та продемонструвати відкритість, і дуже рада, що проект комюніке (G7) відображає цю мету», - підкреслила фон дер Ляєн.

За її словами, міжнародне співтовариство має також думати про боротьбу з майбутніми пандеміями та спалахами інфекції. У цьому зв'язку вона нагадала, що Європейський Союз в межах ініціативи «Команда Європи» виділив 1 мільярд євро для розвитку промислових спроможностей для вироблення вакцини в Африці.

«Важливо не лише доставити вакцини в Африку, а й принести туди mRNA-технології для вакцин проти COVID-19. Це дає надію на боротьбу з іншими інфекційними захворюваннями, такими як туберкульоз, малярія тощо, якщо такі виробничі «хаби» будуть створені в різних регіонах Африки», - додала президент Єврокомісії.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксували 175 231 926 випадків COVID-19, зокрема 3 778 632 летальні, одужали 158 756 503 особи.