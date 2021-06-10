Більш ніж половина населення Австрії отримали першу дозу COVID-вакцини

В Австрії першу дозу вакцини від коронавірусу отримали вже більша частина населення, яке може бути вакциновано, або 45% всього населення республіки.

Як передає кореспондент Укрінформу, про проміжні результати кампанії зі щеплення від COVID-19 поінформував під час пресконференції у Відні у середу очільник МОЗ Австрії Вольфганг Мюкштайн.

"Маємо прогрес і з вакцинацією. Вчора ми досягли нову віху: половина населення Австрії, яке може бути вакциновано, отримали щонайменше одну дозу вакцини. І загалом це – 45% всього населення країни", - заявив він.

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За даними австрійського МОЗ, станом на середу, 9 червня, першу дозу вакцину від коронавірусу отримали 3,99 млн осіб (50,69% від населення країни віком старше 12 років). Понад 1,88 млн людей (23,89%) отримали вже другу дозу.

Міністр також повідомив, що в країні продовжує зменшуватися як темп нових інфікувань, так і кількість госпіталізацій COVID-хворих.

"Сьогодні ми маємо 336 нових випадків інфікування – стільки, як це було востаннє у вересні 2020 року", - повідомив він.

На цьому тлі в Австрії з липня плануються подальші послаблення обмежувальних заходів, вжитих для протидії пандемії. Поруч з цим, вже з цього четверга, 10 червня, кафе та ресторанам дозволять працювати до 24.00.

Також з четверга починає діяти незначне послаблення прикордонного режиму. Запроваджена з 15 січня обов’язкова електронна реєстрація (Pre-Travel-Clearance – PTC) перед в’їздом до Австрії вимагатиметься лише для тих, хто в’їжджає до Австрії з країн з високим рівнем поширення коронавірусної хвороби або з країн, де були виявлені мутації коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, раніше в МОЗ Австрії заявляли, що кожного дня в країні щеплення від коронавірусу отримують близько 60-70 тис. осіб. Очікується, що до кінця червня вакцину від коронавірусу зможуть отримати усі охочі жителі Австрії.