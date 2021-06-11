Варшава переконана, що Nord Stream 2 ще не пізно зупинити

У Польщі переконані, що реалізацію проєкту російського газопроводу Nord Stream 2 ще не пізно зупинити.

На цьому наголосив в п’ятницю заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський вел Сеньк, передає Укрінформ з посиланням на Польське радіо.

“Ми вважаємо, що не пізно зупинити проєкт, попри його серйозну стадію реалізації. Ми сподіваємося, що адміністрація США ще раз проаналізує його і вирішить скасувати затверджені раніше винятки (про виведення людей та компаній з-під санкцій - ред.), що шкодить європейським союзникам США”,- заявив Шинковський вел Сеньк.

Він підкреслив, що завершення проєкту призведе до домінування Газпрому, послабить позиції України і буде поганим політичним сигналом для Кремля.

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Водночас члени комісії Сейму РП у закордонних справах одноголосно ухвалили у п’ятницю резолюцію у справі Nord Stream 2, в якій закликали Німеччину, а також інші країни ЄС та НАТО, заблокувати будівництво газопроводу.

“Сейм Польщі, відчуваючи солідарність з нашими східноєвропейськими сусідами, яким загрожує російський експансіонізм, особливо з Україною, закликає ЄС та інші країни-члени, у першу чергу Німеччину, як нашого союзника по НАТО і партнера в ЄС, відмовитися від будь-якої підтримки щодо реалізації проєкту газопроводу Nord Stream 2 і здійснити кроки у напрямку негайного і реального припинення будівництва”, - йдеться у резолюції.

Глава МЗС Польщі Збігнєв Рау в інтерв’ю виданню Rzeczpospolita зазначив, що завершення цього газопроводу може радикально зміцнити спільні інтереси Німеччини та Росії і становитиме безпосередню загрозу для миру в Європі.

“Зросте воєнна загроза для України, а також й інших країн НАТО з Центральної Європи”,- підкреслив Рау.

На його переконання, завершення будівництва газопроводу посилить позицію РФ і послабить НАТО.

Міністр наголосив, що з самого початку намір Росії полягав у руйнуванні єдності Європи. Він додав, що у цю пастку потрапила Німеччина, а зараз потрапляє й адміністрація Президента США Джо Байдена.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні під час візиту до Риги Збігнєв Рау заявив, що рішення Вашингтона відмовитися від санкцій проти компаній, залучених до будівництва Nord Stream 2, не викликає розуміння і підтримки з боку Польщі.