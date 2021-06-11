Варшава переконана, що Nord Stream 2 ще не пізно зупинити

Варшава переконана, що Nord Stream 2 ще не пізно зупинити

Укрінформ
У Польщі переконані, що реалізацію проєкту російського газопроводу Nord Stream 2 ще не пізно зупинити.

На цьому наголосив в п’ятницю заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський вел Сеньк, передає Укрінформ з посиланням на Польське радіо.

“Ми вважаємо, що не пізно зупинити проєкт, попри його серйозну стадію реалізації. Ми сподіваємося, що адміністрація США ще раз проаналізує його і вирішить скасувати затверджені раніше винятки (про виведення людей та компаній з-під санкцій - ред.), що шкодить європейським союзникам США”,- заявив Шинковський вел Сеньк.

Він підкреслив, що завершення проєкту призведе до домінування Газпрому, послабить позиції України і буде поганим політичним сигналом для Кремля.

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Водночас члени комісії Сейму РП у закордонних справах одноголосно ухвалили у п’ятницю резолюцію у справі Nord Stream 2, в якій закликали Німеччину, а також інші країни ЄС та НАТО, заблокувати будівництво газопроводу.

“Сейм Польщі, відчуваючи солідарність з нашими східноєвропейськими сусідами, яким загрожує російський експансіонізм, особливо з Україною, закликає ЄС та інші країни-члени, у першу чергу Німеччину, як нашого союзника по НАТО і партнера в ЄС, відмовитися від будь-якої підтримки щодо реалізації проєкту газопроводу Nord Stream 2 і здійснити кроки у напрямку негайного і реального припинення будівництва”, - йдеться у резолюції.

Глава МЗС Польщі Збігнєв Рау в інтерв’ю виданню Rzeczpospolita зазначив, що завершення цього газопроводу може радикально зміцнити спільні інтереси Німеччини та Росії і становитиме безпосередню загрозу для миру в Європі.

“Зросте воєнна загроза для України, а також й інших країн НАТО з Центральної Європи”,- підкреслив Рау.

На його переконання, завершення будівництва газопроводу посилить позицію РФ і послабить НАТО.

Міністр наголосив, що з самого початку намір Росії полягав у руйнуванні єдності Європи. Він додав, що у цю пастку потрапила Німеччина, а зараз потрапляє й адміністрація Президента США Джо Байдена.

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Як повідомляв Укрінформ, напередодні під час візиту до Риги Збігнєв Рау заявив, що рішення Вашингтона відмовитися від санкцій проти компаній, залучених до будівництва Nord Stream 2, не викликає розуміння і підтримки з боку Польщі.

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