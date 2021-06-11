Меркель поїде до Вашингтона домовлятися про Nord Stream 2 – ЗМІ

Федеральний канцлер ФРН Ангела Меркель планує поїхати у липні або серпні до Вашингтона для вирішення з керівництвом США суперечки навколо газопроводу «Північний потік-2», де також йтиметься і про Україну.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє німецьке видання Handelsblatt з посиланням на своїх співрозмовників, причетних до організації візиту.

«Меркель готує поїздку до Вашингтона для вирішення з урядом США суперечки навколо газопроводу через Балтійське море «Північний потік-2». Точна дата ще не встановлена, але зустріч запланована на липень або серпень», - йдеться у матеріалі.

Ця поїздка стане першим візитом канцлера Німеччини до столиці США після перемоги президента Джо Байдена.

«Під час переговорів буде розглянуто широкий спектр тем, але «Північний потік-2» відіграватиме особливо помітну роль», - пише видання.

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Зазначається, що нещодавно радник Меркель з питань зовнішньої політики Ян Хекер та радник Байдена з питань безпеки Джейк Салліван шукали у Вашингтоні шляхи виходу з ситуації навколо «Північного потоку-2». У ході зустрічі суперечку не було вирішено, «але обидві сторони назвали її конструктивною».

Згідно з Handelsblatt, під час переговорів німецька сторона висунула пропозиції щодо того, як можна розрядити конфлікт навколо російського газопроводу. Тепер ці ідеї мають бути детально обговорені та скоординовані, щоб потім стати основою для зустрічі Байдена та Меркель.

Зазначається, що цей німецький концепт також передбачає «зробити більш помітною» допомогу, яку ФРН надає Україні, та включає «міркування щодо розширення підтримки Києва».

«Вже давно є плани перетворити Україну на експортера водню. Водень терміново потребується як енергоносій у Європі, якщо континент хоче досягти своїх кліматичних цілей. Ідея полягає в тому, щоб переобладнати для цього існуючу мережу газопроводів природного газу. Однак необхідні великі інвестиції у відновлювані джерела енергії, особливо у вітроенергетику, щоб український водень міг вироблятись у кліматично чистий спосіб. Для цього Києву потрібна допомога», - йдеться у статті.

Лідери Німеччини та США також зможуть обмінятися ідеями щодо «Північного потоку-2» вже на зустрічі «Великої сімки» цієї п’ятниці у Британії. Як зазначає німецьке видання, у кулуарах саміту також очікується двостороння дискусія, «але часу для врегулювання суперечки щодо газопроводу буде занадто мало».

Як повідомляв Укрінформ, 8-9 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з німецькими вископопосадовцями загрози проєкту «Північний потік-2» та європейське майбутнє України.

Раніше Україна також звернулася з проханням до Берліна долучитися до американо-німецьких переговорів щодо вкрай небезпечного для неї проєкту газопроводу «Північний потік-2», будівництво якого перебуває на завершальній стадії.