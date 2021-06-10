США продовжать переслідувати причетних до будівництва Nord Stream 2 – Держдеп

Адміністрація США надалі переслідуватиме фізичних осіб, а також організації, які продовжують працювати над добудовою російського газопроводу Nord Stream 2.

Про це заявив у четвер під час брифінгу в Вашингтоні речник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Ми продовжимо вживати відповідних заходів проти організацій та фізичних осіб, залучених до діяльності, яка підпадає під санкції (щодо будівництва Nord Stream 2 – ред.), і це демонструватиме, що ми й далі займаємо позицію проти цього трубопроводу», - підкреслив представник Держдепартаменту США.

При цьому Прайс додав, що американська сторона застосовуватиме не тільки санкції, але й дипломатичні інструменти.

Він зауважив, що позиція США щодо Nord Stream 2 залишається чіткою.

«Ми проти трубопроводу, який розглядаємо як геополітичний проєкт Росії, що загрожує європейській енергетичній безпеці та фактично підриває безпеку наших близьких партнерів, у тому числі України та інших країн на східному фланзі НАТО», - наголосив Прайс.

Представник Держдепартаменту США при цьому підкреслив, що мета Вашингтона полягає в тому, щоби не дати Росії використовувати енергетичній ресурси в якості інструменту політичного примусу, спрямованого проти інших країн у регіоні.

Він зауважив, що американська сторона постійно акцентує на цьому під час міжнародних зустрічей із зацікавленими союзниками і партнерами. За його словами, це обговорюватиметься також на запланованій зустрічі президента США й канцлера Німеччини в Європі. При цьому, Прайс зазначив, що питання Nord Stream 2 є одним із тих, по якому ФРН і США мають розбіжності.

Як повідомляв Укрінформ, президент США Джо Байден зараз перебуває в Європі, де запланована його участь у міжнародних форумах на найвищому рівні. Очікується, що серед інших питань американський лідер обговорюватиме також наслідки Nord Stream 2 для безпеки в Європі.