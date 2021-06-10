Штати протидіятимуть введенню Nord Stream 2 в експлуатацію - ЗМІ

Вашингтон й надалі протидіятиме введенню в експлуатацію газопроводу Nord Stream 2.

Про це в коментарі РАР повідомили в Держдепартаменті США, передає кореспондент Укрінформу.

Як зазначається, польське агентство попросило уточнити слова держсекратаря США Ентоні Блінкена, який під час виступу в Сенаті США 8 червня зазначив, що є різниця між фізичним завершенням будівництва газопроводу Nord Stream 2, чому США не змогли завадити, і введенням об'єкта в експлуатацію.

“США не в змозі спекулювати щодо термінів завершення будівництва і введення газопроводу в експлуатацію, але й надалі протидіятимуть цьому проєкту і будуть спостерігати за задіяними суб’єктами, які потенційно підпадають під санкції”,- підкреслили у пресслужбі Держдепартаменту США.

Зазначається, що під час виступу у Сенаті Блінкен натякнув, що йтиметься про страхові компанії.

“Ми чітко дали зрозуміти, що компанії, які задіяні у проєкті Nord Stream 2, наражаються на санкції”, - заявили у Держдепартамені.

У відомстві також наголосили, що США ведуть переговори з Німеччиною щодо того, “яким чином вони можуть відповісти на побоювання Вашингтона щодо ризику створюваного газопроводу”.

“Ми також продовжуватимемо наші дипломатичні переговори з Україною і країнами Центрально-Східної Європи щодо трубопроводу і ширшої енергетичної безпеки”, - підкреслили у Держдепартаменті США.

Як повідомляв Укрінформ, у травні адміністрація США оголосила про запровадження санкцій проти російських компаній та суден, які беруть участь у будівництві газопроводу Nord Stream 2. При цьому Держдепартамент заявив, що компанія-оператор проєкту Nord Stream 2 AG та її гендиректор Маттіас Варніг підпадають під винятки із санкцій відповідно до інтересів національної безпеки США.

Президент США Джо Байден 10-16 червня перебуватиме в Європі. Він візьме участь, зокрема, у саміті G7 у Великій Британії, а також у самітах НАТО та США - ЄС у Брюсселі. Зустріч Байдена та Путіна відбудеться 16 червня у швейцарській Женеві.