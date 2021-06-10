Штати не скасують санкції проти РФ після зустрічі Байден-Путін – МЗС Польщі

Американські санкції проти Росії за результатами зустрічі Байден-Путін не буде скасовано. Варто сподіватися, що президент США Джо Байден під час зустрічі з Володимиром Путіним акцентуватиме на гібридних діях РФ у східній Європі.

Про це заявив глава МЗС Польщі Збігнєв Рау, передає Укрінформ з посиланням на Польське радіо.

“Не варто сподіватися на скасування американських санкцій проти Росії, без сумніву цього не буде... Можна очікувати, що президент Байден представить сильну позицію у питанні перманентної гібридної війни, щодо анексії Криму чи російського втручання в Білорусі”, - заявив Рау.

За його словами, США та Росія є постійними членами Радбезу ООН, відтак під час їхньої зустрічі буде обговорено питання, пов’язані з регіональними конфліктами, контролем за озброєнням і кліматичною політикою.

Рау констатував, що з Путіним раніше зустрічалися й інші президенти. На його переконання, такого роду зустрічі принципово не змінюють політики Вашингтона щодо Москви.

Як відомо, зустріч між Байденом і Путіним відбудеться 16 червня у Женеві.