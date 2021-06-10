NYT: Рішення суду про рух Навального – виклик Путіна Байдену

Визнання судом руху російського опозиціонера Олексія Навального екстремістським слугує посланням президента РФ Володимира Путіна президентові США Джо Байдену напередодні їхньої зустрічі: мовляв, внутрішні справи Росії не підлягають обговоренню.

Як передає Укрінформ, про це пише The New York Times.

Рішення суду, що майже напевне ухвалено з благословення Кремля, схоже, ще більше загнало російську опозицію в підпілля, багаторічні зусилля уряду РФ з придушення інакомислення перейшли в нову, більш агресивну фазу, зазначає видання. Відповідно до нового закону, організатори, спонсори та навіть прихильники Навального в соціальних мережах тепер можуть бути притягнуті до відповідальності та потрапити до в’язниці.

Це рішення підвищило ставки для пана Байдена, який обіцяв дати відсіч порушенням міжнародних норм з боку Путіна. Водночас російський президент заявив, що, хоча він готовий обговорити з Байденом питання кіберпростору й геополітики, але не вестиме переговорів про те, як він керує своєю країною. Питання в тому, наскільки Байден погодиться з цими вимогами, зазначає NYT.

Як повідомлялося, у середу Московський міський суд задовольнив позов Генпрокуратури РФ, визнавши Фонд боротьби з корупцією і штаби Олексія Навального екстремістськими організаціями.

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Зустріч Байдена з Путіним має відбутися в Женеві 16 червня.

Навального було заарештовано в січні після його отруєння російськими агентами та повернення в Москву. Відтоді тисячі росіян були затримані на акціях протесту; провідні опозиційні політики кинуті до в’язниць або видворені з країни.