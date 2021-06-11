У Росії оголосили в розшук директора Фонду Навального

Директора Фонду боротьби з корупцією Івана Жданова оголошено в федеральний розшук РФ - його дані з'явилися в базі розшукуваних осіб «за статтею КК».

Як передає Укрінформ, про це повідомив сам Жданов у своєму Інстаграмі.

«Не минуло й 2-х днів з визнання ФБК екстремістською організацією, як мене оголосили в розшук», - пише Жданов, публікуючи скріншот бази даних розшуку МВС РФ.

Він також уточнив, що його адвоката Володимира Вороніна не допустили до справи проти нього за статтею 239 КК. «Будемо добиватися його участі в суді», - заявив російський опозиціонер.

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Іван Жданов є підозрюваним у справі про створення НКО, яка зазіхає на особистість і права громадян, - про цю кримінальну справу, яку 4 лютого порушило Головне слідче управління СК РФ, вперше стало відомо в кінці квітня. Іншими фігурантами справи є засновник ФБК Олексій Навальний і керівник мережі його штабів Леонід Волков.

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Жданов перебуває за кордоном з осені 2019 року. Він поїхав туди після того, як було порушено кримінальну справу про відмивання коштів ФБК.

Мосміськсуд 9 червня визнав ФБК «екстремістською організацією».