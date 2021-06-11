Столиця Чилі знову запроваджує локдаун

У столиці Чилі - Сантьяго - знову оголосили локдаун через швидке зростання кількості інфікувань COVID-19, навіть попри масову вакцинацію.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Reuters.

“Органи охорони здоров’я Чилі оголосили загальний локдаун у столиці Сантьяго через одні із найгірших показників інфікувань COVID-19 від початку пандемії”, - йдеться у матеріалі.

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Зазначається, що ситуація у Сантьяго може стати прикладом для інших міст, які поспішають скасувати коронавірусні обмеження, оскільки більша частина населення міста пройшло повний курс вакцинування від COVID-19.

“Пропорція вакцинованого населення у Чилі одна із найвищих у світі. Близько 75% із 15 млн жителів країни отримали щонайменше одну дозу щеплення й майже 58% пройшли повний курс”, - стверджує Reuters.

Агентство додає що протягом останніх двох тижнів кількість нових випадків інфікування у Чилі зросла на 17%, а в столичному регіоні - де проживає половина населення країни - на чверть.

“У столичному регіоні зайнято 98% ліжок у реанімаціях”, - зауважується у статті.

Більшість використаних у Чилі вакцин були вироблені китайською компанією Sinovac, 4,6 млн доз надійшли від Pfizer і менше мільйона від AstraZeneca та CanSino.

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“Медики вказують на те, що жодна вакцина не є 100% ефективною, також необхідний час, аби вакцина досягла максимальної ефективності”, - підсумували у Reuters.

Окрім цього кількість нових випадків інфікувань штовхає вгору втома від карантинних обмежень та поява більш заразних штамів.