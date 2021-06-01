Туреччина послаблює локдаун в очікуванні власної вакцини

У Туреччині з 1 червня відкриються заклади громадського харчування, дозволять проводити весілля, а заборона виходити з дому діятиме лише в неділю.

Про це за результатами засідання уряду повідомив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, передає власкор Укрінформу.

Протягом червня комендантська година діятиме у будні та в суботу з 22.00 до 05.00.

Заклади громадського харчування зможуть працювати з 07.00 до 21.00 в режимі обслуговування столиків та до 00.00 в режимі навинос. У ті самі години будуть відкриті парки розваг та спортзали.

Весілля можна буде проводити як на відкритих, так і на закритих майданчиках з дотриманням установлених санітарних правил.

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Президент Туреччини також наголосив, що країна досягла успіху в розробці власної вакцини, хоча процес ще не завершено. Він висловив сподівання, що це станеться до кінця року.

За минулу добу в Туреччині було виявлено майже 6,5 тис. нових випадків інфікування COVID-19, померли 122 хворих, одужали майже 9,6 тис. За останніми даними, з 85 млн жителів країни повністю вакциновано майже 12,5 млн. Перше щеплення зробили ще близько 16,6 млн людей.