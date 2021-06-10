Європарламент засудив репресії у Білорусі й примусову посадку літака Ryanair

Європарламент жорстко засудив систематичні репресії у Білорусі та наслідки для європейської безпеки перехоплення і примусового приземлення цивільного літака ЄС у Мінську білоруською владою.

Про це йдеться в оприлюдненій у четвер у Страсбурзі резолюції законодавчого органу ЄС, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«ЄП суворо засуджує захоплення та примусове приземлення 24 травня у Мінську рейсу Ryanair FR4978, а також ув'язнення білоруською владою журналіста Романа Протасевича та Софії Сапеги. Парламент вважає це жахливим актом порушення міжнародного права, що становить акт державного тероризму», - відзначили парламентарії.

У резолюції закликають до негайного і безумовного звільнення Протасевича, Сапегу та усіх решту журналістів і політичних в'язнів у Білорусі.

Європарламент привітав уведенні Радою ЄС посилених санкцій проти Мінська, включаючи заборону на польоти в ЄС білоруських авіаліній.

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У свою чергу європарламентарії нагадали про свою політичну позицію не визнавати Олександра Лукашенка президентом Білорусі.

Як повідомлялося, білоруські силовики затримали засновника каналу Nexta Романа Протасевича після того, як змусили за допомогою винищувача посадити літак компанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса, в Мінську.