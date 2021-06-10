Японія закрила небо для білоруських літаків

Уряд Японії вирішив заборонити літакам білоруських авікомпаній сідати на території країни через інцидент з вимушеною посадкою літака Ryanair в Мінську 23 травня.

Про це повідомив генеральний секретар Кабінету міністрів Японії Кацунобу Като, передає Укрінформ з посиланням на Kyodo News.

«Ми рішуче засуджуємо вимушену посадку цивільного літака та свавільний арешт конкретного пасажира на борту білоруською владою, і ми вимагаємо негайного звільнення заарештованого журналіста», - сказав Като на пресконференції.

Крім того, уряд рекомендуватиме японським авіаперевізникам не літати над Білоруссю.

Утім, як зазначається, заборона має символічний характер, оскільки між Японією та Білоруссю немає прямого авіасполучення.

Як повідомляв Укрінформ, 23 травня літак ірландської авіакомпанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса через повітряний простір Білорусі, здійснив вимушену посадку в Мінську під приводом імовірності скоєння теракту.

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Після посадки лайнера були затримані його пасажири - редактор занесеного в Білорусі до списку екстремістських Телеграм-каналу «Беларусь головного мозга», колишній редактор Телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич і його подруга, громадянка РФ, студентка вільнюського Європейського гуманітарного університету Софія Сапега.

Згодом спецслужби Білорусі оприлюднили відео з «зізнанням» Романа Протасевича, при цьому на його обличчі і руках були помітні сліди катувань.

Європейська рада після цього інциденту вирішила застосувати додаткові індивідуальні санкції проти осіб і установ у Білорусі, а також обмежувальні заходи проти економіки країни.

Всім авіаперевізникам ЄС рекомендується уникати польотів над Білоруссю, літакам білоруських авіакомпаній заборонено доступ до європейських аеропортів.