Байден продовжив санкції проти Білорусі

Сполучені Штати продовжили на наступний річний термін санкції проти правлячого режиму Республіки Білорусь, запроваджені ще у 2006 році адміністрацією Джорджа Буша-молодшого.

Про це йдеться в офіційному листі президента США Джо Байдена, адресованому американському Конгресу й оприлюдненому у вівторок на сайті Білого дому, передає Укрінформ.

«Надзвичайна ситуація національного масштабу щодо дій та політики окремих членів уряду Білорусі, а також інших осіб, які підривають демократичні процеси та інституції Білорусі, оголошена указом 13405 від 16 червня 2006 року, має продовжувати свою дію після 16 червня 2021 року», - зауважується в документі.

При цьому звертається увага на зловживання білоруської влади правами людини, вчинення політичних репресій та процвітання корупції. Все це становить надзвичайну загрозу для національної безпеки та зовнішньої політики США, зазначається в листі.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня США скасували дію Генеральної ліцензії, яка призупиняла санкції проти дев’яти білоруських державних підприємств, мотивуючи це різким погіршенням ситуації з правами людини в країні.

Фото: White House