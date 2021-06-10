США та Британія засудили визнання у Росії організацій Навального екстремістськими

Сполучені Штати та Велика Британія розкритикували рішення російського суду, який визнав Фонд боротьби з корупцією (ФБК), Фонд захисту прав громадян і «штаби Навального» екстремістськими організаціями.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заяви міністра закордонних справ Великої Британії Домініка Рааба та представника Держдепу США Неда Прайса.

«…Ухвала про те, що антикорупційний фонд ФБК є екстремістською організацією, помилкова. Це ще одна атака в дусі Кафки на тих, хто бореться з корупцією та за відкриті суспільства, й навмисна спроба ефективно поставити поза законом справжню політичну опозицію в Росії», — заявив глава МЗС Великої Британії.

Представник Держдепу США Нед Прайс також засудив рішення російського суду. Він зазначив, що в результаті визнання ФБК і «штабів Навального» екстремістськими організаціями їхні працівники, волонтери та тисячі прихильників по всій Росії наражаються на ризик переслідування й ув'язнення за здійснення основних прав людини, гарантованих конституцією.

«Ми закликаємо Росію припинити зловживання позначеннями «екстремізм», спрямованими проти ненасильницьких організацій, припинити репресії щодо Навального та його прихильників, виконати свої міжнародні зобов’язання щодо поваги та забезпечення прав людини й основних свобод», — заявив представник Держдепу.

Як повідомляв Укрінформ, Мосміськсуд під час засідання в закритому режимі 9 червня визнав Фонд боротьби з корупцією, Фонд захисту прав громадян і "штаби Навального" екстремістськими організаціями.

Прокуратура Москви 16 квітня подала позов в Мосміськсуд з вимогою визнати екстремістськими організації ФБК, Фонд захисту прав громадян та «штаби Навального» «у зв'язку з фактичним здійсненням ними екстремістської діяльності» для, як стверджують силовики, «створення умов для зміни основ конституційного ладу», в тому числі з використанням сценарію «кольорової революції»

Навального заарештували в січні після його отруєння російськими агентами та повернення в Москву. Відтоді тисячі росіян були затримані на акціях протесту; провідні опозиційні політики кинуті до в’язниць або видворені з країни.