Тихановська закликала Сенат США розширити санкції проти Лукашенка

Світлана Тихановська, виступаючи по відеозв'язку перед Комітетом у закордонних справах Сенату, закликала США розширити санкції проти Білорусі, зокрема включивши до списку санкцій такі підприємства, як "Білоруськалій" і Мозирський нафтопереробний завод.

Про це повідомляється на сайті лідера опозиції Білорусі, передає Укрінформ.

«Я настійно закликаю Сполучені Штати розширити санкції проти пособників Лукашенка, які фінансують режим, включаючи такі підприємства, як "Білоруськалій" і Мозирський нафтопереробний завод, виявити джерела іноземного фінансування режиму і націлити санкції на них", - заявила політик.

У той же час вона закликала розробити пакет допомоги США, заснований на Всеосяжний плані ЄС для демократичної Білорусі, який країна зможе отримати після зміни режиму.

На думку Тихановської, криза в Білорусі має стати темою обговорення таких міжнародних заходів, як саміт G7, саміт НАТО, саміт ЄС-США і зустрічі США-Росія, до участі в них слід запросити білоруські демократичні сили.

Виступаючи перед сенаторами США, білоруський політик нагадала, що після виборів 2020 року в Білорусі не менше 3 тисячі осіб піддали переслідуванню з політичних мотивів, а як мінімум десять людей позбулися життя у зв'язку з протестами. Крім того, Тихановська вказала на численні випадки переслідування незалежних ЗМІ та журналістів в країні.

Коментуючи інцидент з примусовою посадкою лайнера ірландської авіакомпанії Ryanair в Мінську та арештом журналіста Романа Протасевича і його дівчини Софії Сапеги, Тихановська заявила, що Лукашенко «перейшов межу і став загрозою міжнародному миру і безпеки».

На думку білоруського політика, якщо міжнародна спільнота не дасть всеосяжної відповіді на цей інцидент, Лукашенко зможе перетворити Білорусь в «Північну Корею Європи - непрозору, непередбачену і небезпечну».

«Сполучені Штати, діючи разом зі своїми партнерами в Європі та з іншими країнами-однодумцями, мають можливість зупинити цей шлях», - підкреслила Тихановська.

На думку політика, посилення санкцій США проти режиму Лукашенка могло б стати "поштовхом для початку транзиту влади", як того вимагають білоруси.

«В іншому випадку, Лукашенко та інші диктатори в усьому світі будуть відчувати себе безкарними й продовжать вільно порушувати міжнародні норми, щоб знищувати своїх супротивників», - резюмувала лідер білоруської опозиції.

Також в середу, в ході свого візиту до чеської столиці Праги Тихановська закликала міжнародну спільноту сформувати міжнародний трибунал для притягнення до відповідальності членів режиму Олександра Лукашенка.

Як повідомлялося, в Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Режим застосовує проти демонстрантів жорстокі репресії, вдаючись до масових арештів.

Легітимність режиму Лукашенка не була визнана ЄС, США, Україною та більшістю демократичних країн світу.

Фото: Arturas Morozovas / Getty Images