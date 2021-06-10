Кремль на підтримку режиму Лукашенка вже понад $120 мільярдів — Латушко

Кремль спонсорує режим Олександра Лукашенка в двох основних формах — у вигляді державних кредитів і шляхом створення контрабандних схем.

Про це d програмі "На самом деле: мир" телеканалу "Дом" заявив керівник Народного антикризового управління, член президії Координаційної ради опозиції Білорусі Павло Латушко? передає Укрінформ.

"Росія, Кремль постійно є спонсором Лукашенка. В період його правління від 105 до 120 млрд дол. США були виділені Росією на розвиток режиму Лукашенка. І знову ми бачимо, що Путін виділив 500 млн дол. на погашення боргів Білорусі. Знову ж таки, він дав гроші Лукашенку", — заявив політик.

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Росія спонсорує режим Лукашенка не тільки у вигляді прямих фінансових вливань, але і в інших формах. Наприклад, у створенні контрабандних схем з постачання в Росію через Білорусь європейських товарів.

"Спонсорство полягає також і в тому, що фактично існують величезні контрабандні схеми. Коли в обхід санкцій, визначених самою ж Росією щодо постачання європейських товарів, дозволяють під прикриттям влади Білорусі поставляти контрабандні товари на територію Російської Федерації", — повідомив Латушко.

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Таким чином, спонсорство йде за двома основними напрямками.

"З одного боку, йдуть кредити для підтримки нелегітимної влади режиму, щоб Лукашенко міг намалювати красиву картинку нібито успішності економіки. А вона у фатальному стані знаходиться. З іншого боку — контрабанда, яка дозволяє теж набивати приватникам свої кишені", — резюмував Латушко.

Як повідомлялося, в Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

ЄС і Україна заявили, що не визнають легітимності Лукашенка.